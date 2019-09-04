Педагог усмотрел детскую травму у депутата, предложившего убрать двойки в школах

Как доктор наук и психолог, Евгений Ямбург ручается: любому человеку нужна оценка его работы, пусть даже негативная.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург удивился предложению депутата Госдумы Бориса Чернышова по поводу отмены в школах двоек и единиц.

— Господин Чернышов ломится в открытую дверь, — заявил эксперт в беседе с Лайфом. — У нас уже очень давно, с советских времен, единицы никто не ставит, они как бы исчезли. Сегодня школа вообще имеет право учить без отметок. Многие на протяжении всей начальной школы оценок не ставят, чтобы психику не травмировать. Поэтому учителя оценивают работу с помощью "солнышек", "тучек", "флажочков" и так далее.

Однако Ямбург усматривает в этом вторую, более серьёзную сторону вопроса. По его словам, любому ребенку, как и взрослому, нужна оценка его результата: он должен понимать, чего он на самом деле достиг.

— Путь к учебе не усеян одними лаврами, и надо, чтобы даже маленькие дети честно смотрели, что они умеют. А если не умеют, то ликвидировали эти пробелы. Поэтому нельзя уходить от оценки деятельности и труда, — утверждает он.

Ну а что касается самого депутата, который выступает за отмену плохих оценок как таковых, то здесь эксперт смог ему только посочувствовать.

— Неверное, сложно у него было с обучением, травма детская. Могу посочувствовать, как доктор наук и психолог, — заметил собеседник Лайфа.

Тем не менее, ранее российских школьников назвали самыми подверженными стрессу учащимися в мире. Причинами этого называются оценки и сравнивание результатов разных учащихся.