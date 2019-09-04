Мединский отчитал взрослых за любовь к комиксам: Убожество

Министр культуры РФ Владимир Мединский резко высказался об увлечении комиксами. По его словам, это неподходящее занятие для взрослых людей, умеющих читать.

— Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам... Ориентация комикса должна быть на ребёнка, который только учится читать, до семи или восьми лет. Взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, — убожество, — заявил Мединский на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки.

При этом армия фанатов комиксов в мире довольно велика. Ещё более популярны блокбастеры, которые снимают по рассказам в картинках от студий DC или Marvel. Кроме того, в том числе и для поклонников комиксов, проводят знаменитый фестиваль поп-культуры Comic Con. В России в этом году он пройдёт 5–6 октября. Среди заявленных гостей — исполнитель роли Мориарти в сериале "Шерлок" актёр Эндрю Скотт и создатель мультфильма "Чип и Дейл" Тэд Стоунс.