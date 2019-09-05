Эксперты исследуют влияние сетей 5G на организм человека

Эксперты Минкомсвязи, Минздрава РФ и власти Москвы проводят исследование, направленное на выявление влияния 5G частот на здоровье человека. Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков в рамках ВЭФ во Владивостоке. Он также отметил, что данный параметр не менее важен, чем частотность сигнала и его стоимость для операторов мобильной связи.

— Вопрос не только стоимости, сейчас первая базовая станция до конца года будет установлена, посмотрим вообще, как это все работает, в том числе по верхним частотам влияние на здоровье человека, который тоже сейчас с Минздравом будет прорабатывать, — заявил Носков.

Глава Минкомсвязи также рассказал, что первая базовая станция 5G-интернета в России будет установлена рядом с рабочим местом замглавы ведомства Олега Иванова. Носков пошутил, что чиновник первым будет испытывать действие сигнала на себе.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отказал в выделении для 5G-интернета популярных для этой технологии по всему миру частот — 3,4–3,8 ГГц. В России эти частоты применяются для обслуживания силовых ведомств.

Позже в Москве и Кронштадте запустили пробные зоны для 5G-сетей.