Россияне смогут расплачиваться лицом

Клиенты смогут оплачивать покупки лицом на сумму до одной тысячи рублей. Для оплаты на большую сумму понадобится ввести проверочный код.

"Ростелеком" в октябре представит систему для оплаты товаров и услуг с помощью лица. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Для этого необходимо будет связать банковскую карту и биометрические данные. Отмечается, что это можно будет сделать в приложении "Ростелекома" или любого банка, который поддерживает данный сервис. Лицом можно будет оплатить покупки до одной тысячи рублей. Для оплаты на большую сумму понадобится ввести проверочный код.

Прототип системы будет презентован на форуме финансовых технологий Finopolis, который пройдёт 9–11 октября в Сочи. В ноябре может начаться распространение сервиса на широком рынке.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки с помощью отпечатка пальца. Также стало известно, что в России появятся банкоматы узнающие клиента по лицу.