Ростовский турист о задержании итальянского вора: Хлюпенькие у них полицейские

В Болонье карманник решил украсть сумку у одного из иностранцев. К несчастью для него, это оказался россиянин. Лайф связался с ним, чтобы узнать подробности истории из первых уст.

Ростовчанин Анатолий Котляров привёз из путешествия в Италию не только магнитик, но ещё и официальную благодарность от полиции Болоньи за задержание вора. Как рассказал Лайфу сам мужчина, всё произошло, когда они и его приятель Александр ждали начала экскурсии: внезапно один из них обнаружил, что у них украли сумку. Анатолий не растерялся и кинулся в погоню за подозреваемым, который ещё не успел раствориться в толпе.

— Я побежал за ним и повалил его на асфальт, начал кричать: "Вызовите полицию!" Но никто не вызывал, все стояли фотографировали, смотрели, а сам вор просил его отпустить и пытался выговорить по-русски "Пожажуста!" — рассказывает наш собеседник.

До приезда полиции Анатолий с товарищем удерживали воришку на земле. Но и после приезда правоохранителей им понадобилась помощь отважных россиян.

— Мы помогли им надеть на вора наручники, так как их полиция не могла сама это сделать. Хлюпенькие полицейские у них, даже руки скрутить ему не могли, — смеётся ростовчанин. — Мы поехали с ними в участок, провели там где-то три часа. Комиссар их сказал, что мы молодцы. В протоколе так и написали, что задержание провели именно мы с Сашей.

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