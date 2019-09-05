У российских границ заметили британский самолёт-разведчик

Британский военный самолёт замечен у западных границ России. Об этом свидетельствует информация портала PlaneRadar, который в реальном времени передаёт обстановку в воздушном мировом пространстве.

Отмечается, что самолёт радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 с регистрационным номером ZJ692, принадлежащий ВМС Великобритании, курсировал в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Разведывательная деятельность судна велась вдоль границы Ленинградской и Псковской областей.

На высоте 12,5 тысячи километров радиоразведчик королевских ВВС дважды облетел указанный район возле западных границ России, после чего отправился на аэродром базирования. Время разведывательной миссии составило около пяти часов.

Примечательно, что в последнее время повысилась активность зарубежных разведывательных самолётов и беспилотников у границ России. Так, в августе летательные аппараты ВВС США провели разведку у берегов Крыма и вдоль границ Калининградской области.