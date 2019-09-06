Президент Чехии выступил за сохранение памятника Коневу в Праге

По словам чешского лидера, на месте монумента муниципальные власти хотят построить гаражный комплекс.

Президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала "Баррандов" призвал сохранить памятник советскому маршалу Коневу, одному из освободителей Праги, на вывозе которого из шестого района чешской столицы настаивают муниципальные власти.

— Маршал Конев освободил не только Прагу, но и [концентрационный лагерь смерти] Освенцим. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться, — цитирует ТАСС слова политика.

Он также подчеркнул, что войска Первого украинского фронта, которыми командовал Конев, подавили в городе сопротивление остатков немецкой армии, которая отказывалась капитулировать даже в условиях краха Третьего рейха.

По словам президента, истинными причинами, по которым осквернённый памятник маршалу хотят перенести из Праги-6, являются намерения местных властей построить на территории монумента гаражный комплекс.

Напомним, что памятник маршалу Коневу неизвестные осквернили в Праге в ночь с 21 на 22 августа. Вместо того чтобы привести монумент в надлежащий вид, администрация района просто закрыла его баннерами и предложила перенести на закрытую территорию Посольства РФ или в коллекцию военно-исторического музея. С критикой в адрес действия властей выступили Посольство России в Чехии и вице-премьер Ян Гамачек.