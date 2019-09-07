Глава РИА "Новости — Украина" Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву. Об этом сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
— Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением, — приводит РИА "Новости" слова Киселёва.
Напомним, 28 августа Киевский апелляционный суд освободил руководителя РИА "Новости — Украина" Кирилла Вышинского под личное поручительство. Его обязали прибывать в суд по первому требованию, сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Сам Вышинский назвал это решение суда справедливым. Ранее он заявлял, что не согласен на обмены, потому что хочет, чтобы суд признал его невиновность.
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