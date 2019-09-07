Собянин поздравил москвичей с 872-летием столицы

Он отметил, что в городе с каждым годом становится комфортнее жить и всё чаще им восхищаются как россияне, так и иностранцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с 872-летием столицы, которое отмечается в этом году 7 и 8 сентября. Он отметил, что Москва — это тот мегаполис, который даёт возможности своим жителям так, как ни один другой город мира.

— Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его любя. Но в конечном счёте положа руку на сердце понимаем, что этот город даёт нам возможности, как никакой на свете, — говорится в блоге мэра.

Собянин отметил, что в последние годы в Москве стало комфортнее жить, а горожане стали его больше ценить. Столицей восхищаются не только приезжие из других регионов, но и иностранцы.

Также он заявил, что на вопрос, любит ли он Москву, без сомнения отвечает — да. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы. По его мнению, "невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его".

Напомним, что в Москве на время празднования Дня города ограничили продажу алкоголя.