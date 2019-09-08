Нурмагомедов поставил новый рекорд по числу побед, обойдя Емельяненко

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Хабиб Нурмагомедов. Фото © Twitter/UFC

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поставил новый рекорд для российских бойцов MMA.

Нурмагомедов в поединке против Дастина Пуарье одержал 28-ю победу, таким образом побив рекорд Фёдора Емельяненко, который выиграл 27 боёв.

Мировой рекорд поставил американский боец Трэвис Фултон, который одержал 40 побед подряд.

Бой Нурмагомедова и Пуарье завершился в третьем раунде победой российского бойца. Как ожидает его команда, следующий поединок состоится с американцем Тони Фергюсоном.

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