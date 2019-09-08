Мусор, грязь, объедки. Экскурсия Лайфа по хижине напавшего на Памфилову мигранта

Убежище уроженца Казахстана находится всего в трёх сотнях метров от коттеджного посёлка, где он и забрался в дом к главе ЦИК.

Корреспондент Лайфа побывал в убежище Башита Карабалаева, который сознался в проникновении в дом главы ЦИК России Эллы Памфиловой и нападении на неё.

Жилище бездомного завалено хламом, грязными вещами, строительными инструментами, книгами. Есть даже голубой парик, детские качели и книга "Тайные общества: кто правит миром?".

Судя по добротно сделанной хижине, мужчина выполнил бы одно из предназначений сильного пола — "построить" дом, если бы имел средства к существованию. Он признавался, что забрался в дом в поисках еды. Хотя в его убежище удалось найти кое-какое пропитание.

Напомним, Элла Памфилова ранее рассказала, что к ней в дом пробрался мужчина в маске и ударил её электрошокером. Глава ЦИК дала отпор, и он сбежал. Позднее полицейские, прочёсывавшие лес, рядом с коттеджным посёлком и обнаружили это убежище, создатель которого оказался мигрантом из Казахстана без документов и денег.