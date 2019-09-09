Жители Риги возмутились русскими ценниками в магазине Тимати

Местные недовольны, что на бирках одежды есть надписи на чужом языке. Люди хотят устроить бойкот торговому центру.

Жительница Риги опубликовала пост в "Фейсбуке", в котором возмутилась надписями на русском языке в новом магазине одежды Тимати Black Star Wear.

— Разочарование недели — новая Alfa (торговый центр. — Прим. Лайфа)! Серьёзно? — подписала женщина фото из магазина.

В комментариях её активно поддержали местные жители, которые также были возмущены надписями.

— Многие, к сожалению, не понимают, что английский — официальный язык ЕС, поэтому он свободно может употребляться в Европе, когда русский — язык "третьей страны", к тому же страны, которая оккупировала Латвию на протяжении 50 лет, — написали в комментариях.

— Первый язык — русский? Быть может, стоит организовывать бойкот Alfa за это, — прокомментировал другой пользователь.

Напомним, ранее украинских туристов возмутил флаг России в отеле испанского курорта, они потребовали его убрать. А после исполнения аниматорами военных песен жители Украины вообще захотели, чтобы их переселили. Но единственное, чего смогли добиться недовольные, это штраф за снятие брони.