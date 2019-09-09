Названа дата депортации россиянки Бутиной из США

Девушку приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за "сговор с целью незаконной работы на Правительство России".

Осуждённая в США гражданка России Мария Бутина выйдет на свободу 25 октября в 8:00 по времени Флориды и тут же будет депортирована. Об этом сообщает агентство ФАН со ссылкой на правозащитника Александра Ионова, который находится на связи с россиянкой.

Он пояснил, что в документах Марии есть формулировка "Немедленная депортация", то есть ей не придётся оставаться в США на дополнительные три месяца после выхода из тюрьмы. Кроме того, как утверждает Ионов, власти США подтвердили, что не станут препятствовать возвращению россиянки на родину.

Напомним, Мария Бутина была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В апреле 2019 года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы.

Будучи в тюрьме, она начала преподавать четыре дисциплины, а также похудела на 20 килограммов.