На детской площадке в Москве поймали змею

Не исключено, что рептилия содержалась у кого-то в квартире до того, как совершила побег.

В столичную полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке на Зарайской улице он обнаружил змею. Прибывшие на место правоохранители вместе с сотрудниками МЧС отловили рептилию, по предварительным данным, она не успела причинить никому вреда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ, находку передадут в Департамент природопользования и охраны окружающей среды. Специалисты должны определить, с какой змеёй они имеют дело и как она могла оказаться в столичном дворе.

Не исключено, что животное содержалось у кого-то в квартире до того, как совершило побег. Но на данный момент хозяин змеи не объявился.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об аномальном числе змей, которые стали встречаться в нетипичных местах. Объяснить причины учёные пока не могут, но многие склонны связывать это с климатическим фактором. Между тем медики напомнили, что нужно делать при укусе рептилии. Рану точно не стоит дополнительно травмировать, прижигать, обкладывать льдом или надрезать, а отсасывание яда может быть рискованным.