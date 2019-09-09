Директор Билана назвал желтухой ситуацию со странным выступлением в Самаре

Директор певца Димы Билана Дмитрий Бушуев назвал желтухой сообщения о якобы "нетрезвом" выступлении артиста на Дне города в Самаре.

— Не комментируем эту желтуху, — цитирует РИА "Новости" Бушуева.

Напомним, 8 сентября в Самаре праздновали День города. По традиции власти устроили огромный концерт, на который пригласили любимых звёзд горожан. Среди них оказался и Дима Билан. Артисту удалось удивить их, но не своим вокалом, а странным поведением. Видеоролики выступления быстро разлетелись по Сети.

При этом самарцы так обиделись, что даже запустили электронную петицию с требованием от местных властей извиниться за приглашение на праздник Билана.

В свою очередь, психиатр-нарколог также нашёл выступление певца странным.