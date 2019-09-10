Песков отреагировал на сообщения об "агенте США" Смоленкове

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ об "агенте США" Олеге Смоленкове. По словам представителя Кремля, человек с таким именем действительно несколько лет назад работал в Администрации Президента, но был уволен внутренним распоряжением.

— Его должность не относилась к категории высших должностных лиц. Это единственное, что я вам могу сказать, иной информацией я не располагаю, — заявил Песков, отмечая, что речь идёт о 2016–2017 годах.

При этом в Кремле не располагают информацией, был ли он американским агентом.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники в администрации Дональда Трампа заявил, что в 2017 году США вывезли своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Комментируя данное сообщение, президент США Дональд Трамп заявил, что ему неизвестно что-либо об этом.