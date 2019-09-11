Раде предложили расследовать деятельность оппозиционных украинских телеканалов

Украинский парламент зарегистрировал проект закона о формировании следственной комиссии по расследованию "пророссийской" деятельности телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK, сообщил депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.

По его словам, с соответствующей инициативой выступили представители партий "Слуга народа" и "Голос". Парламентарий отметил хронологию последних дней — обстрел телеканала "112 Украина" в июле 2019 года, лишение лицензии NewsOne после заседания Национального совета по телевидению и радиовещанию.

— Вот вам и цепочка: обстрел канала из гранатомёта, незаконное заседание Нацсовета и... вот теперь... — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, в начале июля сообщалось, что телеканалы "Россия 1" и NewsOne проведут телемост между двумя государствами. На Украине действия телеканала NewsOne назвали государственной изменой и возбудили против него уголовное дело. После этого украинскому телеканалу пришлось обращаться за поддержкой в международные организации, так как на редакцию оказывали давление.