В Москве школьница отдала друзьям-цыганам 1,5 млн рублей

Девочка обрела новых знакомых в парке, где она гуляла после школы. Теперь их разыскивает полиция.

12-летняя москвичка вынесла из дома все родительские сбережения, поддавшись влиянию своих подружек — цыганок. Об этом сообщает КП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Девочка обрела новых знакомых в парке, где она гуляла после школы. Там к ней подошли две взрослые женщины цыганской национальности и попросили показать дорогу к ближайшему отделению банка. Наивная школьница не смогла отказать, по дороге она мило болтала со своими спутницами, которые расспрашивали её о родителях, школе и друзьях. Расстались они, как казалось девочке, ну просто лучшими подружками, обменявшись телефонами напоследок.

В течение следующих дней новые подружки названивали ребёнку, интересовались новостями, болтали о пустяках. Между делом девочку "обрабатывали", чтобы она нашла, где родители прячут деньги, и передала их своим новым знакомым.

— Днём 9 сентября несовершеннолетняя Алиса М. собрала дома все наличные средства, которые смогли скопить её родители, и отнесла новой знакомой. Женщина поджидала ребёнка около одного из домов по Братиславской улице. После того как Алиса передала цыганке 1 400 000 рублей, новая "подруга" девочки скрылась, — сообщили в полиции.

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