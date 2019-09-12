Бари Алибасов принёс в суд ту самую бутылку "Крота" — видео

Моральный вред в иске оценивается в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый здоровью продюсера, — в 85 миллионов.

В эти минуты в Пресненском суде Москвы проходит предварительное слушание по иску Бари Алибасова к производителю "Крота" — средства от засоров, которое отправило именитого продюсера на больничную койку на пару месяцев. Само заседание закрыто для прессы, но Бари Каримович успел пообщаться с корреспондентом Лайфа ещё до его начала. В частности, он показал нам ту самую бутылку, из которой он сделал глоток, подумав, что имеет дело с йогуртом или соком.

— Вот он, тот самый "Крот". Вы когда-нибудь подумаете, что это не лимонад? Бутылка абсолютно пищевая, — демонстрирует Алибасов своего "обидчика". — Это та самая банка мандаринового цвета, как будто внутри мандариновый сок.

По словам продюсера, даже маленького глотка хватило для того, чтобы получить ожог пищевода, поскольку средство достаточно сильное. Причём в качестве примера он захватил в суд ещё одну бутылку с "химией", но уже другого производителя. Флакон чёрного цвета, имеет распылитель и крупные предупреждающие знаки на этикетке. Из такого, по мнению Алибасова, не получится отхлебнуть даже случайно.

— Она стояла на кухне на окне. Я подумал, что кто-то пил лимонад и мне чуть-чуть оставил. Да я его даже, можно сказать, и не выпил, только ко рту поднёс, глотнул — его много и не надо, — говорит продюсер. — Он для чистки труб, его пары попадают в трубу, и там всё прочищается, уходит ржавчина и так далее.

На уточняющий вопрос Лайфа, для чего он всё-таки обратился в суд, Алибасов отвечает: "Чтобы вы не выпили из этой бутылки". Продюсер говорит, что непищевые средства должны выглядеть соответствующим образом, чтобы ни у кого не было возможности ошибиться.

Напомним, что Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот" ещё в начале лета. Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.