Представитель Заворотнюк опроверг сведения о её госпитализации

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса назвала бредом новости о своей госпитализации.
— Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации. — Прим. ред.), которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань", — заявил Христов изданию РИА "Новости".
Лайф ранее приводил информацию, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.
По данным Mash, врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия опухоли мозга.
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