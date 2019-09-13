Представитель Заворотнюк опроверг сведения о её госпитализации

При этом, по данным СМИ, у актрисы последняя стадия опухоли мозга, как у Жанны Фриске.

Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса назвала бредом новости о своей госпитализации.

— Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию (с информацией о госпитализации. — Прим. ред.), которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань", — заявил Христов изданию РИА "Новости".

Лайф ранее приводил информацию, что Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии.

По данным Mash, врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия опухоли мозга.