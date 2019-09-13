Стаканчик с кофе заставил самолёт с 326 пассажирами развернуться над Атлантикой

Пилот случайно пролил горячий напиток себе на колени и на приборную панель. И тут началось...

Аэробус A330 немецкой авиакомпании Condor, следующий по маршруту из Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за пролитого на приборную панель кофе. Инцидент произошёл ещё в феврале текущего года, однако его причина стала известна только сейчас из доклада специальной комиссии по расследованию лётных происшествий, передаёт Sky News.

Дело было так. Командир попросил бортпроводника налить ему кофе. Вскоре ему подали напиток, но диаметр стаканчика не совпал со специальным держателем. К тому же стаканчик был без крышки. Пытаясь поставить его на откидной столик, пилот опрокинул кипяток на приборную панель.

✈️ A Thomas Cook A330 en route from FRA to CUN was forced to divert to Shannon in February after the pilot spilled coffee on the controls panel, UK investigators say.



The smoke eventually stopped before the plane landed but a residual burning smell remained in the cockpit. pic.twitter.com/lRTVfm1rnE — air plus news (english) (@airplusnews_EN) 12 сентября 2019 г.

Оборудование задымилось, кнопки начали плавиться, горячий кофе стал стекать на колени пилоту. В кабине возникла суета, отказ нескольких датчиков на приборной панели, а ещё — проблемы со связью. Экипажу не оставалось ничего другого, как развернуться над Атлантическим океаном и запросить посадку в ближайшем аэропорту — в ирландском Шенноне.

В результате инцидента никто не пострадал, ожоги на коленях пилота признали не угрожающими здоровью. А вот факт вынужденной посадки обойдётся авиакомпании в кругленькую сумму — десятки тысяч долларов, и это ещё без учёта возможных судебных издержек, если кто-то из пассажиров подаст иск за потраченные нервы и время.

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