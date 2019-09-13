В Кремле надеются на нормализацию отношений с Украиной

Важным шагом к этому можно считать недавний обмен пленными по формуле "35 на 35".

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков выразил надежду, что недавнее взаимное освобождение пленных между Россией и Украиной поможет установлению нормальных отношений между странами. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в пятницу.

— 7 сентября состоялось освобождение и передача удерживавшихся на Украине и в России лиц. Это очень важная акция, надеемся, что эта акция будет способствовать установлению нормальных отношений между нашими странами, — сказал представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35". Лайф опубликовал полный список россиян и украинцев, переданных в рамках достигнутых договорённостей.

Ранее в Киеве заявили, что украинский лидер Владимир Зеленский поставил задачу провести ещё один обмен удерживаемыми лицами с Россией. Однако в Кремле считают, что говорить об этом пока ещё рано.