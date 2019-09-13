Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни

По предварительным данным, в шоу "Руслан и Людмила" вместо Петра Чернышёва выступит Алексей Рогонов.

Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на коллег спортсмена по ледовому шоу.

— Сейчас Пётр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены, — сообщили участники шоу.

Отмечается, что в настоящее время труппа находится с гастролями в Турции, за исключением Петра Чернышёва, который проводит время рядом с супругой.

Напомним, ранее сообщалось, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По данным Mash, врачи поставили женщине такой же диагноз, как у Жанны Фриске, — злокачественная опухоль мозга. Отмечалось, что у неё диагностирована последняя стадия.

Позднее представитель артистки опроверг сведения о её госпитализации, впрочем, уже не впервые.