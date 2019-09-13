Экстрасенс рассказал Лайфу, чем грозит поездка Богомолова и Собчак на катафалке

Среди возможных бедствий он назвал скорый развод, а также смерть как одного из партнёров, так и обоих.

Катафалк несёт в себе негативную энергию. Прокатившись на такой машине, телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов "поставили программу на негативную ситуацию". Так прокомментировал Лайфу поездку молодожёнов народный целитель, финалист 12-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Анатолий Леденёв.

— Это очень опасно! Я понимаю, пиар, необычно, но ещё раз говорю — она сделала очень большую глупость. Это моё мнение. Эта машина предназначена для перевозки трупов. Тут и нечаянная авария, и распад брака, и детонерождение, — сказал экстрасенс.

По его словам, машина несёт в себе определённую энергию, Собчак, не подозревая, задала курс на негативную ситуацию. Среди возможных бедствий Леденёв назвал скорый развод, смерть как одного из партнёров, так и обоих.

Как считает экстрасенс, такие "шоу с непониманием тонкого мира" приводят к горю.

— Когда увидел, был просто в шоке! Это завершение пути. Её отец, наверное, в гробу не один раз перевернулся уже за её поведение. И она, к сожалению, этого не понимает. Потом, конечно, поймёт, — добавил он.

Напомним, молодожёны Ксения Собчак и Константин Богомолов в качестве транспорта использовали похоронный чёрный автомобиль, который был украшен традиционными для свадьбы атрибутами — цветами и кольцами. При этом владелец транспорта признался, что не знал о знаменитых арендаторах и событии, ради которого заказали катафалк.