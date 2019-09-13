Сноуден посетовал, что может говорить свободно только в России

Он напомнил, что ещё в 2013 году просил убежища у экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что Россия — единственная страна, где он может говорить свободно.

— Самое печальное во всей этой истории, что единственное место, где американский информатор может говорить свободно, — это не Европа, это Россия, — поделился он в интервью радиостанции France Inter.

Сноуден напомнил, что ещё в 2013 году просил убежища у экс-президента Франции Франсуа Олланда.

— Я хотел бы, чтобы [нынешний] президент Франции Эмманюэль Макрон предоставил мне такое право, — сказал он, уточнив, что этот вопрос адресован не только Франции, а касается всего западного мира.

Ранее Сноуден рассказал, при каких условиях вернётся в США.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки спецслужб США, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны американских властей, он направил запросы на получение убежища властям ряда государств, в том числе России. В августе 2014 года получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлён на такой же срок.

В США Сноудену вменяется в вину нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из пунктов ему грозит до десяти лет тюремного заключения. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не намерены прощать его, поскольку он нанёс серьёзный ущерб интересам нацбезопасности.