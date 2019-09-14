Мать кубанского "мальчика в цепях" забрала его из центра реабилитации — видео

Мать десятилетнего мальчика, которого отец держал на цепи в Краснодарском крае, забрала ребёнка из реабилитационного центра, сообщил корреспондент Лайфа.

28 августа суд постановил, что десятилетний Тихон будет жить с матерью, которая добивалась этого в течение долгого времени.

У матери спросили, что теперь она собирается делать.

— Жить и радоваться. Учиться, развиваться, решать проблемы по мере поступления, — ответила она.

Журналист также задал вопрос, что чувствовала мать, когда ей сказали, что она может забрать ребёнка.

— Радость, конечно, большую радость, — сказала она.

Напомним, в конце июля десятилетний Тихон пришёл в продуктовый магазин с цепью на шее. Ребёнок рассказал, что отец периодически сажал его на цепь за плохое поведение. Свою мать мальчик не видел долгое время, а жил с отцом и мачехой. По словам биологической матери Тихона, шесть лет ей не давали видеться с ребёнком.