Суд вернул матери кубанского "мальчика в цепях"

Суд вернул матери десятилетнего мальчика, которого отец держал на цепи в Краснодарском крае. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на решение суда, заседание которого прошло сегодня, 28 августа.

Решая, с кем будет жить ребёнок, суд встал на сторону матери, которая добивалась этого на протяжении долгого времени. На следующей неделе, как только женщина заберёт разрешение суда, она отправится в реабилитационный центр за сыном.

Напомним, в конце июля десятилетний Тихон пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

Свою родную мать мальчик долгое время не видел. Женщина рассказывала, что в течение шести лет отец ребёнка не давал ей видеться с сыном, а органы опеки, полиция, приставы и прокуратура отказывались вмешиваться в дело.