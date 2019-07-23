Мать мальчика, посаженного на цепь, рассказала о его состоянии

Родительница ребёнка пояснила, что не могла видеться с сыном в течение шести лет.

Десятилетний мальчик, которого в Белореченском районе на Кубани посадил на цепь собственный отец, находится в шоковом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать ребёнка Викторию Пономарчук.

— Он боится, что попадёт обратно к папе. Кроме того, у ребёнка вздут живот, диагностирована деформация верхних частей тела, потому что какое-то время не кормили его, худой, бледный, долгое время не был на свежем воздухе. Несколько месяцев с ним так обращались, он находился на цепи в сарае, — рассказала мать мальчика.

По её словам, ребёнок из соображений безопасности несколько месяцев пробудет в реабилитационном центре. Его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в шоке, поясняет Пономарчук.

Она также добавила, что готова забрать мальчика по окончании реабилитационного периода. Женщина отметила свою неспособность повлиять на ситуацию в течение шести лет, поскольку отец не давал ей видеться с ребёнком, а органы опеки, полиция, приставы и прокуратура отказывались вмешиваться в дело. Также Пономарчук сталкивалась с угрозами в свой адрес со стороны деспотичного отца мальчика.

Как ранее писал Лайф, десятилетний Тихон пришёл с цепью на шее в продуктовый магазин, когда его отец и беременная мачеха отправились в перинатальный центр. Мальчик рассказал, что на цепь его периодически сажал папа, позднее утверждавший, что сын приковал себя сам. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело, мужчину подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.