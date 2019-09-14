OPAL ограничила доступ "Газпрома" к трубопроводу

Немецкая компания Opal Gastransport ограничила доступ "Газпрома" к транзитным мощностям трубопровода OPAL утром 14 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Opal Gastransport GmbH & Co. KG ограничит использование частично регулируемых пропускных мощностей ... 14 сентября 2019 года в 6:00 утра по центральноевропейскому времени (7:00 мск), — сказано в сообщении.
Запрет касается и тех мощностей, которые были запланированы заранее. В случае нарушения запрета компания получит штраф.
Согласно постановлению Федерального сетевого агентства ФРГ, OPAL Gastransport следует прекратить использование "Газпромом" мощностей газопровода OPAL объёмом в 15,86 миллиона киловатт-часов, то есть до половины мощности газопровода.
Напомним, накануне Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL. В Федеральном сетевом агентстве Германии призвали вдвое сократить объёмы транспортировки российского газа по OPAL.
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