"Нафтогаз" предложил "Газпрому" использовать ГТС Украины и Словакии вместо OPAL

141

Фото © Нафтогаз

Глава украинской компании приветствовал решение Европейского суда отменить разрешение на полное использование мощностей газопровода.

Транспортировка газа "Газпрома" через Opal может быть организована через системы Украины и Словакии, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в социальной сети Facebook.

Если "Газпром" хочет продолжать доставлять эти объёмы газа туда же, куда они шли через Opal, но более коротким путём, украинская и словацкая газотранспортные системы с лёгкостью с этим справятся, — пишет Коболев.

Он также приветствовал решение Европейского суда об отмене разрешения полностью использовать мощности газопровода OPAL "Газпрому", отметив, что это "восстановило справедливость и защитило конкуренцию".

Напомним, 14 сентября немецкая компания Opal Gastransport ограничила доступ "Газпрома" к транзитным мощностям трубопровода OPAL.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×