Режиссёр Райтман раскрыл детали премьеры новых "Охотников за привидениями"

Новый фильм франшизы "Охотники за привидениями" не просто станет продолжением классической картины 1984 года, а будет посвящён потомкам оригинальных ловцов, которые когда-то колесили по Нью-Йорку.

— Я думаю, что это замечательная история, потому что люди, кажется, продолжают интересоваться ею даже спустя 35 лет после того, как мы выпустили первый фильм. Мне кажется, мы пытаемся немного его расширить, — сказал режиссёр Айван Райтман.

Сам Райтман, снявший оригинальную дилогию, в съёмках новой части будет принимать не такое активное участие, а главным режиссёром картины выступит его сын Джейсон Райтман.

А вот актёрский состав может приятно удивить фанатов "Охотников за привидениями", ведь уже известно, что роли в фильме исполнят уже знакомые Сигурни Уивер, Билл Мюррей и Дэн Эйкройд. Мировая премьера четвёртого фильма "Охотники за привидениями" состоится 10 июля 2020 года.