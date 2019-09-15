США заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

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Фото © Flickr / José Luís Agapito

В том случае, если недавняя атака на НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, из-за которой страна потеряла около половины нефтедобывающих мощностей, начнёт влиять на стабильность мирового рынка нефти, Вашингтон готов выделить стратегические резервы. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

Минэнерго готово выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для предотвращения потрясения на нефтяных рынках, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Перри также отдал распоряжение своим подчинённым работать с Международным энергетическим агентством (IEA) для поиска необходимых решений в мировых масштабах в случае необходимости.

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на субботу, 14 сентября, произошли взрывы на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих компании Saudi Aramco. За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.

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