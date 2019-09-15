США заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

В том случае, если недавняя атака на НПЗ компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, из-за которой страна потеряла около половины нефтедобывающих мощностей, начнёт влиять на стабильность мирового рынка нефти, Вашингтон готов выделить стратегические резервы. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

— Минэнерго готово выделить ресурсы из стратегического резерва нефти, если это потребуется для предотвращения потрясения на нефтяных рынках, — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Перри также отдал распоряжение своим подчинённым работать с Международным энергетическим агентством (IEA) для поиска необходимых решений в мировых масштабах в случае необходимости.

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на субботу, 14 сентября, произошли взрывы на месторождениях Абкайк и Хурайс, принадлежащих компании Saudi Aramco. За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.