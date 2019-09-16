Трамп разрешил использовать нефть из резервов США для помощи Саудовской Аравии

После атак на нефтяные объекты встала острая необходимость обеспечения стабильности мирового топливного рынка.

Президент США Дональд Трамп распорядился в случае необходимости выделить нефть из стратегического резерва США после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.

— В связи с атаками на Саудовскую Аравию, которые могут сказаться на ценах на нефть, я распорядился при необходимости выделить нефть из стратегического резерва в количестве, которое будет определено позже, достаточном для того, чтобы сохранить рынки обеспеченными нефтью, — отметил Трамп в "Твиттере".

После атак на стратегические нефтяные объекты Саудовская Аравия в два раза сократила производство нефти. Поскольку страна является одним из крупнейших экспортёров в мире, такое положение может нанести значительный урон мировому топливному рынку.