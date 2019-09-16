Трамп: Мы бы хотели избежать конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед встречей с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой заявил, что Штаты хотели бы избежать войны с Ираном.

— Мы, конечно, хотим избежать этого [конфликта], — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что считает именно Иран ответственным за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, и подчеркнул, что пока Вашингтон изучает этот вопрос.

Вместе с тем глава Белого дома отметил, что в сравнении с Ираном Штаты лучше подготовлены к возможному конфликту.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Позже Дональд Трамп заявил, что США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.