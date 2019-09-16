Трамп: США готовы решительно ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что у США есть предположения относительно виновных в атаках на саудовские нефтяные объекты и они готовы действовать, заручившись поддержкой Эр-Рияда.

— Есть причины полагать, что мы знаем виновного, и [мы] готовы к решительным действиям — в зависимости от подтверждения наших данных, — написал он в "Твиттере".

При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон ждёт, что королевство озвучит свою версию произошедшего и назовёт виновных, а также решит, на каких условиях США "следует действовать".

Ранее стало известно, что после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии цены на нефть взлетели на 19 процентов.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти. Поскольку страна является одним из крупнейших экспортёров в мире, такое положение может нанести значительный урон мировому топливному рынку. Глава Белого дома Дональд Трамп разрешил использовать нефть из резервов США для помощи Саудовской Аравии.