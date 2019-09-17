Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что её дом сожгли неизвестные, бросив в него бутылку с зажигательной смесью. В результате инцидента никто не пострадал.

— Наш дом под Киевом в посёлке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел, — цитирует издание "theБабель" Гонтареву.

Она отметила, что находится в отчаянии и не знает, куда обратиться.

Ранее сообщалось, что Гонтарева попала под колёса автомобиля в Лондоне. Также экс-глава Нацбанка рассказала о том, что против неё объявили настоящую войну.