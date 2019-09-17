Дипломат рассказал, из-за чего российские туристы умирают в Турции

Он напомнил о необходимости страхования перед выездом за рубеж, чтобы не столкнуться с большими расходами в случае ЧП.

Руководитель консульского отдела Посольства России в Турции Антон Скворцов назвал основные причины гибели россиян на отдыхе. С мая на турецких курортах скончалось уже более 88 граждан РФ.

— К сожалению, столь "рекордные" цифры чаще обусловлены легкомыслием самих путешественников. Когда наш турист садится в чартерный самолёт в Турцию, он полностью расслабляется, — цитирует Скворцова "Интерфакс".

Одной из главных причин смертей стали ДТП — местные правила дорожного движения отличаются от российских, и турецкие водители не всегда уступают дорогу. Отрицательную статистику также формируют пожилые туристы, люди с хроническими заболеваниями, женщины на поздних сроках беременности, а также любители экстрима.

— Бывает, что трагедии происходят с детьми, когда родители слишком полагаются на персонал отеля, а он недосмотрел. Иногда россияне злоупотребляют режимом "всё включено" — в результате происходят падения с лестниц, утопления, — добавил дипломат.

Напомним, за последний месяц в Турции произошло сразу несколько громких трагедий, в нескольких случаях на отдыхе погибли дети.