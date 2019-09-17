Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева арестовал один из главных активов бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь идёт об имуществе и корпоративных правах завода "Кузница на Рыбальском". Об аресте сообщил юрист Андрей Портнов.

— Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко — завода "Кузница на Рыбальском", — заявил Портнов, который занимал должность замглавы администрации Виктора Януковича.

Юрист отмечает, что активы были арестованы в рамках уголовного дела о "легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов" со стороны Порошенко.

Напомним, в настоящий момент Пётр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в частности по факту хищений в армии, а также в деле о продаже завода "Кузница на Рыбацком" и об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".