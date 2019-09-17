Жители Подмосковья сообщили о первом снеге, но синоптики им не поверили

По их словам, температура ночью не опускалась ниже 7 градусов и до конца сентября в столице снега не ожидается.

Жители подмосковного города Видное выложили в "Инстаграм" видео с первым снегом. Однако синоптики заявили, что погодное явление не было зафиксировано, а температура ночью не опускалась ниже 7 градусов.

— Ни одна из станций столичного региона выпадение осадков в твёрдой фазе не зафиксировала. Если мы хотим увидеть такое, что вдруг раз — и всё белое, то, я думаю, до конца сентября мы это не увидим. А вот такие отдельные снежинки среди капель дождя, они вполне вероятны в ближайшие дни, особенно в пятницу, субботу, воскресенье, — сказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Специалист добавил, что до конца недели в столице ожидаются слабые заморозки по ночам.

Также синоптики отмечают резкие колебания атмосферного давления. Врачи дали несколько советов, как улучшить своё самочувствие в период "барической пилы". Метеозависимым людям рекомендуют оставаться дома, лежать и пить чай с мятой.