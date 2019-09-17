Ульяновскую чиновницу решили не увольнять за селфи в "шоколаде"

Комиссия по этике оценила фотографию Светланы Опенышевой из санатория в Азербайджане и сделала выводы.

Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, а ограничиться выговором. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука.

Отмечается, что сейчас Морозов находится на совещании и ещё не изучил результаты проверки комиссии.

Скандал разгорелся после того, как Светлана Опенышева опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала такими словами: "Много шоколада не бывает".

Однако губернатор поручил организовать служебную проверку в отношении Опенышевой и посоветовал быть скромнее. Сама чиновница принесла свои извинения тем, кого по каким-то причинам оскорбило её фото из санатория.