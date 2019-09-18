Армия Соединённых Штатов приведена в полную боевую готовность

Разведка США продолжает расследовать взрывы на нефтеперерабатывающих предприятиях компании Saudi Aramco.

Армия США приведена в полную боевую готовность после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом заявил в интервью The Hill вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс.

— Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США к ней подготовлены, — заявил Пенс.

В настоящее время разведка США занимается расследованием инцидента. Несмотря на то что ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, в Вашингтоне склонны подозревать в этом Иран. Марк Помпео ранее заявил, что нет никаких данных о том, что Йемен причастен к произошедшему.

Напомним, 14 сентября на месторождениях Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии вспыхнул пожар. Причиной стала атака десяти беспилотников, которые поразили объекты НПЗ компании Saudi Aramco. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к принятию решительных мер.