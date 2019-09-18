В Ростовской области пропала молодая мама с двумя малышами

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и детей, просят сообщать в полицию.

Жительница города Батайска Ростовской области вышла из дома вместе с четырёхлетним сыном и трёхлетней дочкой и пропала. В региональном ГУ МВД РФ заявили, что занимаются розыском семьи.

Исчезнувшую мать зовут Ксения Якимова. Ей 25 лет, рост 165–170 см, лицо овальное, худощавого телосложения, прямые и тёмные волосы, стрижка каре. Её дети — Глеб и Ангелина. Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины и детей, просят сообщать в полицию по номеру 102.

Напомним, за минувший месяц произошло несколько громких инцидентов с потерявшимися детьми. Пятилетняя Зарина ушла в лес в Нижегородской области и пропала. Девочку искали несколько дней и нашли живой. Ещё одна история чудесного спасения произошла в Вологодской области. Там из песочницы пропала двухлетняя Василиса, девочку также нашли. Под Омском в середине августа заблудился трёхлетний Коля, он два дня блуждал по тайге и был найден.