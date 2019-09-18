"Роскосмос" выяснил причину появления дыры в "Союзе"

Космонавтам даже приходилось провести несколько часов за пределами МКС, чтобы осмотреть отверстие.

"Роскосмос" выяснил причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", однако раскрывать её не станет. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Что случилось, нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас, — сказал он на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодёжи".

Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Чтобы осмотреть отверстие, космонавты Кононенко и Прокопьев 12 декабря провели в открытом космосе около восьми часов. Рогозин показывал кадры их работы.