Греф признался, что мечтает о четырёхдневке

Финансисту нравится идея укороченной трудовой недели, но пока внедрять её в Сбербанке он не планирует.

Глава Сбербанка Герман Греф мечтает перейти на четырёхдневную рабочую неделю, однако пока не знает, как это сделать. Об этом он сказал журналистам в среду. По словам финансиста, пока ему не удаётся ввести для себя даже один выходной на неделе.

— Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, но не очень получается, — отметил он. — Мечтаю о четырёхдневной рабочей неделе.

К слову, согласно недавно проведённому опросу, большинство российских работодателей (76%) не поддерживают идею перехода на четырёхдневную трудовую неделю. Среди минусов они указывают, что придётся снизить зарплаты и нанимать новых сотрудников. Работодатели уверены, что при этом увеличится количество переработок, а дисциплина ухудшится.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о переходе на укороченную рабочую неделю. При этом премьер-министр отметил, что необходим рост производительности труда и увеличение зарплаты. А вот в экспертном сообществе мнения на этот счёт разошлись.