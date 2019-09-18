В Крыму ввели карантин после нападений бешеного волка

Эта мера будет действовать два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл карантин в связи с нападением бешеного волка на жителей Симферопольского района, сказано в соответствующем указе, опубликованном на сайте правительства региона.

— Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории — месте отстрела волка, расположенном, ориентировочно, в 1,08 километра севернее села Привольное Симферопольского района, — сказано в документе.

Карантин вводится на два месяца при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Неблагополучным пунктом считается часть территории, расположенная в пределах полутора километров от эпизоотического очага, в том числе и село Привольное, говорится в указе.

Кроме того, на период действия карантина на территории запрещены торговля и вывоз домашних животных.

Напомним, 14 сентября в Симферопольском районе бешеный волк покусал трёх человек. Сначала он напал на жительницу Перевального, а затем на двоих дальнобойщиков. Животное застрелили егери.