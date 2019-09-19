Красноярский художник сделал мухобойки с Собчак и Богомоловым

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Фото © Facebook / Vasiliy Slonov

Красноярский художник-концептуалист Василий Слонов создал мухобойки с лицами недавно поженившихся телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Фото своих арт-объектов Слонов опубликовал в "Фейсбуке".

Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви, — пишет художник.

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Их свадьба не осталась незамеченной: сперва молодожёны удивили всех, приехав в загс на катафалке, а затем невеста исполняла эротический танец с монахами-трансвеститами.

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