Красноярский художник сделал мухобойки с Собчак и Богомоловым

Красноярский художник-концептуалист Василий Слонов создал мухобойки с лицами недавно поженившихся телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова. Фото своих арт-объектов Слонов опубликовал в "Фейсбуке".
— Последние мухи осени умрут под натиском этой удушающей брачной любви, — пишет художник.
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Их свадьба не осталась незамеченной: сперва молодожёны удивили всех, приехав в загс на катафалке, а затем невеста исполняла эротический танец с монахами-трансвеститами.
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