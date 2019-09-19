В колонии-поселении устроили стриптиз на корпоративе — видео

Изначально праздничное мероприятие проходило прилично и тихо, но как только уехало начальство... Даже не думайте приглашать нас на вечеринку, если она не похожа на эту.

Корпоратив сотрудников колонии-поселения № 14 ГУ ФСИН по Красноярскому краю в честь Дня лесника может стать причиной проверок в исправительном учреждении. Всё из-за видео со стриптизом, которое появилось в Сети. Его публикует телеграм-канал "Красноярск № 1".

На кадрах видно, как трое мужчин встали на стулья и под музыку начали снимать с себя одежду. Притом делать это каждому из них помогала коллега-женщина. Все прочие участники мероприятия активно поддерживали раздевающихся одобрительными выкриками. А когда на участниках почти не осталось одежды, коллеги призвали мужчин снимать и трусы. Впрочем, вскоре пары стали соревноваться, кто быстрее оденет мужчину на стуле.

Как стало известно Лайфу, в этом году на мероприятие был приглашён весь коллектив ИК-14. Оно проходило 13 сентября.

— Была культурная программа, песни попели, посидели за столом, чаю попили, перекусили. И разошлись по домам. По поводу стриптиза, может быть, там какой-то конкурс был. Там был художественный руководитель — были конкурсы и песни. Ставили сценки различные. Начальник колонии Александр Трефилов стриптиза не видел. Он полагает, что была какая-то сценка после его ухода, — рассказал источник Лайфа.

Напомним, ранее скандал разгорелся из-за Бутырского следственного изолятора. Общественная наблюдательная комиссия узнала об арестантах, содержащихся в башне XVIII века, в камерах которой крайне жуткие условия. Во ФСИН произошедшее объяснили переполненностью всех камер Бутырки.