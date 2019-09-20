Кадыров поблагодарил сотрудников МЧС за спасение животных из огня

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Фото © VK / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил сотрудников МЧС России, спасших животных из горевшего торгового центра "Гранд-парк" в Грозном.

Пожар опасен не только для людей! Поэтому спасатели думают о сохранении жизни всему живому. Настоящим героизмом является спасение обитателей уголка, в котором находились черепахи, кролики, шиншиллы, попугаи и другие животные и птицы, — написал Кадыров в телеграм-канале.

Живой уголок находится на четвёртом этаже торгового центра. Сотрудники МЧС России спасли всех животных.

Благодарю вас, бойцы! Вы истинные герои! — заключил он.

Пожар в грозненском торговом центре "Гранд-парк" произошёл в четверг вечером на третьем этаже. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, пострадавших нет.

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