Пропавшего в кировском лесу охотника нашли волонтёры, но он умер у них на руках

Из-за отсутствия дорог пострадавшего мужчину пришлось транспортировать вручную около шести километров.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели охотника в Кировской области. За помощью в полицию ранее обратилась жительница города Омутнинска, она сообщила о пропаже своего 64-летнего мужа. Мужчина отправился на охоту, но спустя сутки так и не вернулся. В ходе проведения поисковых мероприятий в 15 километрах от города была найдена машина пропавшего, но следов охотника поблизости не было.

Пропавшего мужчину искали около 40–50 человек: сотрудники полиции и одной из колоний ФСИН России, охотники, добровольцы, а также прибывшие из Кирова 20 полицейских со служебно-разыскными собаками. На второй день поисков охотник был найден, он был жив, однако сильно истощён.

— Машины в те места проехать не могли, поэтому его шесть километров несли на руках. В это время он и умер. Пока трудно сказать, что конкретно стало причиной его гибели. Причину смерти установят эксперты, — рассказали РИА "Новости" представители УМВД РФ по Кировской области.

За минувший месяц произошло также несколько громких инцидентов с потерявшимися детьми. Пятилетняя Зарина ушла в лес в Нижегородской области и пропала. Девочку искали несколько дней и нашли живой. Ещё одна история чудесного спасения произошла в Вологодской области. Там из песочницы пропала двухлетняя Василиса, девочку также нашли. Под Омском в середине августа заблудился трёхлетний Коля, он два дня блуждал по тайге и был найден.