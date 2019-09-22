СМИ: Хуситы предупредили дипломатов о новых атаках Ирана на Саудовскую Аравию

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" предупредили США и Саудовскую Аравию о подготовке Ираном новых атак на аравийские объекты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран оказывает давление на мятежников, пытаясь подключить их к новым атакам с помощью ракет и беспилотников. Данных относительно предпринимаемых в Вашингтоне мер в прессе нет. Эр-Рияд, в свою очередь, опасается новых ударов по нефтяным объектам и аэропортам и предпринимает дополнительные меры безопасности.

Как сообщает WSJ, хуситы намерены прекратить удары по объектам Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования. Они также призвали все стороны конфликта перейти к переговорам.

Однако представитель хуситов Мухаммед Абдель Салям заявил изданию, что никакого предупреждения их движение не направляло. Представительство Ирана в ООН ситуацию не прокомментировало.

Ранее Эр-Рияд пообещал предпринять все возможные меры по противостоянию агрессии со стороны Ирана.

Напомним, 14 сентября на НПЗ в Саудовской Аравии вспыхнули пожары, спровоцированные неустановленными беспилотниками. Позже стало известно, что после атак на стратегические нефтяные объекты Эр-Рияд вдвое сократил производство нефти.